Püha Jüri jõudis täismeheikka

Kask sai kirikumeestelt nõusoleku ja algasid talgud Tori kalmistul. Aasta oli 1988. Isa olevat kodus Jürile öelnud, et “sa, poiss, lased ennast veel kinni panna”. “Mingit kindlust polnud, lootsime, et saame trikoloori ja lubatakse taastada vabadussõja sambad. Uskusin aja nii palju edasi liikunud olevat, et taastatud sambaid ei hakata enam kuvaldadega lõhkuma,” iseloomustas Kask tollast aega.

Kui 1990. aastal pidi Toris toimuma Eesti sõjameeste ülemaailmne kokkutulek, oli Kask korraldustoimkonnas.

Nõukogude armee paiskas Torisse 28 jalaväe soomukit, 13 muud soomusmasinat, 11 abiveokit. Riiast saadeti Pärnusse üheksa lahingukopterit, luurelennuk tiirutas kogu aeg Tori kohal. Toimkond otsustas võimudelt loa saanud kokkutuleku ära jätta, kuna olukord väljus kontrolli alt. “Tori sovhoosi kontoris oli üle liidu poolsada ajakirjanikku. Ei tea, kuidas nad teadsid tulla, meie polnud kutsunud. Kui Vene sõdurid hakkasid saksakeelseid loosungeid hüüdma, sain aru, et plaanid on kurjad. Pärast selgus, et oligi üks LAZ-bussi täis mehi, kellel Saksa vormid rippusid bussis. Mis pagana Saksa mundrid, kui kutsel oli selgelt kirjas, et oodatud on kõik need, kes peavad pühaks Eesti Vabariigi eest langenute mälestust!” ei jõua Kask tänini ära imestada.

Kask pidi minema esimesele ohvitseride kursusele, mille lõpetas näiteks praegune kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, aga tema dokumendid läksid staabis Aia tänaval kummalisel kombel kaotsi ja saadeti teine mees. “Oleksin vahest majorini välja vedanud ja juba kümme aastat sõjaväepensionär, aga siis poleks olnud sõjameeste mälestuskirikut,” on kõneleja saatusega leppinud.

“Olen käsuta püüdnud kaasa aidata, kus võimalik. Mul on andmisest ehk rohkemgi rõõmu kui sellel, kes saab. Mis on raha eest saadud, on odavalt saadud ja paljusid asju ei tee me ka raha eest. Igaviku teele ei võta midagi kaasa. Surilinal pole taskuid, nagu juudid ütlevad. Jumala ees oleme kõik surelikud – nii lihtne see ongi, ole sa põllemees, rotar või lions,” leidis Kask.

Kase arvates peab igaühel oleme moraalne punane joon, millest üle ei astu. Talle ei meeldi oma plaane avalikustada, sest elukogemus on näidanud, et küll siis suudetakse asi kihva keerata. Näiteks tahtis ta Amandus Adamsoni hauale paigaldada pronksbüsti, võttis Mati Karmini kavandi kaasa ja läks linnavalitsusse. Sinna see kavand salapäraselt kadus …

Eesti riigi loojate mälestussambast Kuninga tänava kooli ees ei arva Kask midagi. “Kuninga koolis on töötanud Eesti kõige ägedam gümnaasium: kümme ministrit, neli riigivanemat, lugematul arvul kultuuritegelasi. Oli kindel jutt, et näod monumendil peavad olema äratuntavad, mitte abstraktsed. Sellest ei ole midagi jäänud. Žüriis polnud volikogust kedagi, küll aga tarku professoreid. Monumendi mõte on kaotsi läinud. Oleks ma linnapea, siis ütleksin, et sellise teostusega seda monumenti ei tule. Me ei oska oma inimesi väärtustada,” pahandas ta.

Kask rõhutas, et sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal sai sõjaministriks vanemohvitserina, nüüd ei pea kaitseminister olema ajateenistust läbinud.

Jüri Kask ei ole veel otsustanud, kas tahab sügisestel valimistel olla mõnes nimekirjas. “Ma pole tulnud volikokku millegi saamise pärast. Ei ole saamainimene, aga kurb on vaadata, kuidas asju ülekohtuselt aetakse. Olen selline kummaline vennike,” tõdes ta.