Need haigused ei tapa, aga piinavad inimesi

Osa inimesi jätab ravi pooleli. Ossaare jutu järgi on ette tulnud olukordi, kus inimene pöördub näiteks posija poole ja aastaid hiljem jõuab arsti juurde tagasi veel raskemas seisus kui varem. “Ja siis hakkame raviga otsast peale. Aga kui ta saanuks baasravi, oleks ehk haigus olnud kontrolli all,” nendib Ossaar.

On mitu põhjust, miks ravi pooleli jäetakse. Esiteks ei pruugi inimesed suuta endale tunnistada, et on haiged. “See on raske just noortele, eelkõige meestele,” möönis Ossaar.

Aga põhjus võib seisneda kõrvaltoimeteski, mida kardetakse. “Noored kasutavad info hankimiseks internetti, kust nad loevad, kuidas kellelgi on kõrvaltoimed välja löönud. Aga need on üldteadmised, sest iga inimene on erinev. Ja see, et mõni kõrvaltoime ühel välja lõi, ei pruugi tähendada, et teisel samamoodi juhtub,” julgustas Ossaar arste rohkem usaldama. “Arstid on seda eriala õppinud. Nad teavad kõrvaltoimeid, mis tekkida võivad, ega määra ravi kergekäeliselt. Kui peakski mõni kõrvaltoime välja lööma, tuleb arstiga rääkida, proovitakse teist ravi.”

Miks luu- ja liigesehaigused tekivad? “Reumatoloogid ütlevad, et kui keegi saaks teada, millest need tekivad, vääriks ta preemiat,” märkis õde, täpsustades, et haigustekitajaid on mitu. “Kindlasti on üks määrav tegur stress. Naistel võib haiguse vallandada sünnitamine, mis koormab organismi väga. Kuigi luu- ja liigesehaiguseid pärilikuks ei peeta, võib siiski olla eelsoodumus,” tõi Ossaar näiteid. “Rolli mängib seegi, kas liigesed on saanud külmetada, milline on inimese toitumus ja kui palju ta puhkab.”

Reumaõde rõhutas, et luu- ja liigesehaigused puudutavad kogu organismi. “Need on autoimmuunsed haigused: organism hakkab võitlema enda kaitsekehade vastu. Ravi surub maha haiguse ägenemise. Aga kui see ägenebki, esineb haigus vaiksemal kujul kui ravita,” avaldas Ossaar. Luu- ja liigesehaigused küll ei tapa, aga on õige ravita piinarikkad.