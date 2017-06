Nutikas säästab pisiasjadeltki

1. Ostke toodet, mitte pakendit.

Vaid paar aastat tagasi ostsin müslit, šampooni ja seepi selle järgi, kuidas tooteümbrised välja näevad. Ilusa pakendi eest küsitakse rohkem raha, mida saaks millelegi muule kulutada. Ei tasu osta naistele mõeldud roosasid žilette, kui sama töö teevad ära meeste tumesinisedki. Uhke väljanägemisega müsli asemel on mõttekas soetada kaerahelbed ja segada sinna kõike, mida soovite. Šampoon ja seep on pesemiseks: ükskõik kui odava või lihtsa väljanägemisega hügieenivahendi ostsin, kõik ajasid asja ära. Vaadake hinda, kiigake poe alumistele riiulitele, otsige poe enda margitooteid.

2. Ostke kohalikku hooajakaupa.

Talvel on meie kliimas soodne toituda peedist ja kaalikast, suvesaadusi mõttekam tarbida suvel. Vaadake juur- ja puuviljade kilohinda: seegi annab aimu, mis praegu kasvab. Kuidas suhtuda sparglisse, papaiasse, mangosse? Olgugi et eksootilised viljad tunduvad isuäratavad, on nad meie maailmajaos ülehinnatud, maitsegi pole tihtilugu kiita. Nautige niisuguseid hõrgutisi reisil. Siinsetest poodidest lahkuge hoopis lillkapsa ja porgandiga. Kuivainetega käituge samuti: kinoa kõlab peenelt, kuid on kallis. Miks mitte proovida kodumaiseid variante?

3. Loobuge ebavajalikust.

Kaotasin juukseharja ja uue ostuks nappis raha. Otsisin välja vana kammi. Kuna mul on pikad paksud juuksed, kujutasin ette, kuidas nüüdsest kulub pea kammimiseks tunde. Tegelikult polnud see üldse hull ja praegu kasutangi vaid kammi ega kujuta ette, miks mul juukseharja vaja oli. Meile surutakse tihtilugu tarbimisharjumisi peale ja üritatakse selgeks teha, kuidas me ühe või teise tooteta elada ei saa. Parem on võtta appi kaine mõistus. Näiteks kohates artiklit sellest, missugune on parim hari teatud juuksetüübile, keeran teise lehekülje.

4. Tehke ise süüa.

Vahel võib end loomulikult premeerida, kuid kui panete tähele, et õhtusöögilaual on pidevalt valmistoit, iga lõuna möödub kontori lähedal söögikohas ja raha kukrust aina kaob, tasub mõelda. Ise süüa valmistades kulutate palju vähem ja saate endale lubada pea kõike. Kriipsutage oma elust maha sõna «luksus». Hõbekandikul serveeritud mereveevaht, kullapuruga kaste ja neljaeurone mahl – need võivad tunduda imehead, kuid kas hinnavahe võrdub maitsevahega? Enamasti pole see nii kõrget hinda väärt. Kahe kuu jooksul Soomes elades käisin väljas söömas üksnes korra ja pakutud taipärane riis ei mekkinud küll kaheksa euro vääriliselt. Mu elukaaslane vaaritab indoneesiapärase nuudliroa vaid paari euro eest ja tulemus on kümme korda parem.

Töölegi saab söögi kaasa võtta. Kuu lõpus üllatute, kui palju raha olete säästnud.

5. Seltsielu.

Keeruline on sõpradega läbi käia ja ühtlasi raha kokku hoida. Tihti tahavad nad vedada teid sööma ebamõistlikult kallitesse kohtadesse või peenetesse kokteilibaaridesse. Raske on keelduda. Ent mõelge nii: kui palju ma sellest söögist või joogist hoolin? Kas paneksin selle pigem kõrvale olulisemate asjade tarbeks? Kui nii, pidage meeles, et sõpradega aega veetes on kõige olulisem seltskond. Käituge kavalalt: kutsuge sõbrad külla ja vaaritage road ise. Kindlasti tuuakse külakosti, mida üheskoos nosida. Otsige tegevus, mis raha ei kuluta. Kui sõbrad siiski kipuvad välja, öelge, et ühinete nendega pärast sööki.