Kultuurisündmuste võrdlus: Rakveres tuleb orelipooltunnisuvi – mida pakutakse mujal?

Viljandi kultuurielu loovad omad

Kui paluda Viljandi linna kultuuri- ja noorsootööspetsialistil Vilja Volmeril iseloomustada oma linna kultuurielu, tulevad kibekiiresti omadussõnad “mitmekesine” ja “kirev”. Tema jutust selgub, et linna tähtsündmused sünnivad kodanikualgatusest ja kultuurikolledži noorte õhinal.

Viljandi. / Marko Saarm/Sakala

Viljandis, kus elanikke selle aasta alguse seisuga 17 958 inimest, on rikkalik, ürituste korraldamisse kaasatud kodanikuliikumine.

“Viimastel aastatel on tõstnud pead aktiivne kodanikualgatus, ei oodata, et keegi midagi teeb. Inimesed tulevad kokku, mõtlevad, korraldavad ja kaasavad,” lausus Vilja Volmer.

Rahvaarvult kuuenda Eesti linna kultuurispetsialist tõi esile tiivad saanud elujõulise ettevõtmise “Tule õue”, mis on rahvusvaheliste hansapäevade osa. “Inimesed kutsusid enda hoovidesse külla ja sellest kasvasid välja kohvikute päev ning öö. Ka Kassisaba tänava taastamine käib selle ürituse juurde.”

Volmer tõi näitena ka suvel toimuva mandalafestivali, mille korraldamise soov kohalikke tegutsema pani. Ka septembris peetava Viljandi linna sünnipäeva uhke korraldamise taga on paljuski linlased.

“Toimub suur nädalavahetuse pidu, mille osa on festival Viljandi Music Walk, kus kontserdid leiavad aset ebatavalistes kohtades,” sõnas Volmer.

Loomulikult nõuab see raha. Volmer ütles, et Viljandi linnas on põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulude eelarve kokku 26 436 895 eurot. “Sellest 3 417 592 eurot moodustavad vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud – sealhulgas sport – , kokku 12,9 protsenti. Sellest 1 725 326 eurot ehk 6,5 protsenti kultuurivaldkond ja 1 692 266 eurot ehk 6,4 protsenti spordivaldkond,” nimetas kultuuri- ja noorsootööspetsialist.

Valikutest rääkides ütles ta, et eelistatult toetatakse traditsioonilisi sündmusi, aga ka uudseid algatusi. Linn on välja töötanud tegevustoetuste ja projektitoetuste korra, mille alusel saavad Viljandi ühingud kord aastas kuni neljaks aastaks taotleda tegevustoetust, et katta sellega tegevuskulusid ja tagada oma jätkusuutlikkus. Projektitoetus, mida saab taotleda lausa neli korda aastas, on mõeldud sündmuste korraldamiseks. “Nii saab ühing, mille tegevuseks on sündmuste korraldamine, taotleda tegevuskulude katmiseks toetust ning iga sündmuse jaoks eraldi veel projektitoetust,” lisas Volmer.

Eesmärgid ja põhilised arengusuunad spordis ja kultuurivaldkonnas on Viljandis seotud sündmuste kvaliteedi parandamise, kogukondliku tegutsemise toetamise ja ka ürituste ohutusega. “Eesmärgiks on omavahelise koostöö arendamine, mis on vältimatu vajadus, kui kultuurisündmuste pakkumine on nii suur,” ütles Volmer.

Spetsialist märkis, et kuna Viljandis on kultuurikolledž, peab linn oluliseks, et seal oleks võimalikult palju kvaliteetseid sündmusi.

“Mõtleme alati kõik üksikasjalikult läbi. Kuna Eestis on ohutuse teema reguleerimata ja vastavat seadust ei ole, leidsime, et Viljandis peavad asjad olema kontrollitud. Kui inimene tuleb meie üritusele, siis ta saab olla kindel, et turvalisus on tagatud,” tõi ta välja olulise lähtekoha, millele tähelepanu pööratakse.

Teiste kohtade kultuurielul püüab Viljandi linna kultuuri- ja noorsootöö­spetsialist silma peal hoida. Rakvere silmatorkava sündmusena nimetas ta Baltoscandalit.

Haapsalu lööb festivalidega

Kuigi Mandri-Eesti läänepoolseima linna elanike arv jääb Rakverele ja Viljandile kõvasti alla, on sealne suveürituste kalender tihe. Linnas, kus on 10 367 püsielanikku, toimub igal aastal mitmeid maailmatasemel üritusi, näiteks joogafestival, American Beauty Car Show, Valge Daami Aeg koos Valge Daami vabaõhulavastusega ja festival Augustibluus. Esimest korda toimub ­Haapsalus juuni lõpus Tšaikovski festival.