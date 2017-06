Pikk teekond viib mootorrataste sünnikohta

Mootorrattafirma Zündapp tehase asutamisest Saksamaal möödub sel aastal sajand. Juubeli tähistamiseks otsustasid vanamootorrattaklubi Unic-Moto liikmed täide viia juba aastaid mõttes mõlkunud plaani näidata oma ligemale 80aastastele sõpradele nende kodulinna Nürnbergi.

Nii alustasidki kolm Zündappi ja üks Iž ühes saateautoga reisi Saksamaale. Pärnakatest võtsid teekonna rataste alla Pärnumaa vanatehnika klubi liikmed Aivar Tiik, Aivar Palk ja Jüri Päärs.

Eestlased ja neli pea 80aastast mootorratast valmistuvad 2000kilomeetriseks teekonnaks Saksamaale. / Mailiis Ollino

Unic-Moto klubi liikme Avo Kompuse arvates leiab Eestist Zündapi eri mudeleid umbes 30–40, kui nende hulka lugeda needki mootorrattad, mis seisavad garaažides ja ootavad renoveerimist. Ratta enda ülalpidamine polegi eriti kallim kui mõne muu mootorsõiduki puhul, leiab Kompus, kellel endal on lausa seitse auväärses eas masinat. Küll nõuab aega ja raha uunikumrataste renoveerimine, mille hind võib küündida lausa kümnete tuhandete eurodeni.

“Mootorratastel on väga erinev saamislugu,” seletas Kompus. Enamik on Eestisse jäänud sõjaajast, mõne kohta on teada täpsemalt. Näiteks on üks Kompuse Zündappidest üles korjatud Kautla metsast. Eestis on põhiliselt kõik Zündapid toodetud enne teist ilmasõda ehk 1939. aastat, sest kui piirid pandi kinni, uuemaid rattaid enam siia tuua ei lubatud.

Ühte mudeleist, mis eile Saksamaa poole vurama hakkas, toodeti vaid ühel aastal ja oli põhiliselt kasutusel sportmootorrattana. “1939. aasta alguses lõpetati Hitleri käsul tsiviilelanikele mootorrataste tootmine, neid toodeti sellest ajast alates vaid militaarseks kasutamiseks,” jutustas Kompus.

Restaureeritud mootorrattaid on Eestis 300 ringis ja need võivad kanda musta numbrimärki, mis on lubatud vanasõidukitele, mis on valmistatud vähemalt 35 aastat tagasi ja vastavad spetsiifilistele tehno- ja originaalsusnõuetele. “Ühel meie klubi liikmetest on lausa üle 200 tsikli, millest restaureeritud on kümmekond,” avaldas Kompus, lisades, et registrisse kandmata uunikume on Eestis hulga rohkem.

Saksamaale Nürnbergi on Eesti motomeestel plaan jõuda 16. juuni õhtuks. Teel tutvutakse Poola vaatamisväärsustega ja külastatakse kohaliku motoklubi vanamootorrataste kokkutulekut. Saksamaal veedetakse üks päev nii Berliinis kui mootorrataste sünnilinnas.

Mais toimus Nürnbergis ühtlasi juubeliüritus, kuhu tuli kokku peaaegu 1000 Zündapi mootorratast kõikjalt Euroopast, kuid seal eestlased ei osalenud.