Meistrid võtavad varsti käsile plommiga müüri

Maakivist võitis teist aastat järjest Viljandi linnavalituse väljakuulutatud hanke ning loodetavasti hakkavad tööd pihta juba enne jaanipäeva. Linnavalitsuse kultuuriväärtuste spetsialist Monika Vestman ütles, et algus sõltub ka firma tööjärjest. Parasjagu on sel käsil Lalsi kiriku konserveerimine ja paar huvitavat objekti veel.

«Meie tööd ei ole suured, aga seekord on need kompaktsed,» rääkis Vestman. «Käsile võetakse teise eeslinnuse järvepoolne müür, millest soovime konserveerida umbes kolmandiku. Mõnel aastal on tehtud kõigepealt üks, siis teine müüripool. Käisime asjatundjatega uurimas ja otsustasime, et seekord teeme kolmandiku, aga mõlemalt poolt ja nii, et ka horisontaalne pind saaks korda.»

Tema kinnitusel on selline lahendus müüri säilimise ja tervise huvides kõige mõistlikum. Varisemisohtu ei ole, küll aga tõi Vestmann esile huvitava plommikoha, mis on pärit läinud sajandi seitsmekümnendatest või kaheksakümnendatest aastatest.

«Müür on linnapoolsest küljest kunagi varisenud ja seda on tahutud maakividega plommitud, nii et plommikoht torkab kohe silma,» kirjeldas Vestman. «Las ta siis olla pealegi, see annab tunnistust eri aegadel valitsenud arusaamistest konserveerimisel.»

Konserveerimise maksumuse kogusumma küündib üle paarikümne tuhande euro.

Lisaks müüri konserveerimisele on varemetes plaanis ette võtta mõningaid väiksemaid töid. Kaevumäe kaevu ümbrus on juba aastaid vajunud ning seda peetakse probleemseks kohaks.

«Pinnas vajub ning kaevu ümber asuvad plaadid vajuvad kaasa, seal peab olema hästi ettevaatlik,» rääkis Vestman. «Igal aastal oleme paari plaati tõstnud ja sinna killustikku alla pannud. Ilmselt tuleb seda teha ka tänavu.»

Tööd kestavad ordulinnuses tõenäoliselt septembrini. Konserveerimist rahastab Viljandi linn koos muinsuskaitseametiga.