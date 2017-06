Kõhukinnisust võivad põhjustada valuvaigistid ja vähene veejoomine

Kõhukinnisusega võivad kaasneda ebamugavustunne maos, kõhupuhitus, iiveldus. Kui kõhukinnisus on raskekujuline, võib see põhjustada sooleummistuse või soolesulguse. Selle sümptomid on kramplikud kõhuvalud, venitustunne ja oksendamine.

Kiudainepuudus on kurjast

Kõhukinnisust põhjustab sageli kiudainete vähesus toidus. Eriti vanemas eas, kui füüsiline liikumine ja vedeliku tarbimine on vähenenud ja täisterarikka toidu söömine on näiteks viletsate hammaste või halvasti istuvate proteeside tõttu raskendatud. Täisterarikkad toiduained on leib, müslid, pudrud, värsked köögi- ja puuviljad. 30 grammi kiudaineid, mida on täiskasvanule soolestiku normaalseks tööks vaja, annab näiteks neli viilu täistera- või rukkileiba.

Väga tähtis on suurendada igapäevast veejoomist. Kui te pole harjunud vett jooma, siis aitab näiteks seegi, kui joote veerand klaasi vett pärast ärkamist ja teise veerand klaasi õhtul enne magamaminekut.

Igapäevane liikumine vanemas eas vähemalt 30 minutit päevas ja nooremal inimesel tund päevas on kasulik nii soolestiku regulaarsele läbikäimisele kui ka heale ööunele.

Paljud ravimid põhjustavad kõhukinnisust: tugevamad valuvaigistid, nagu kodeiin, tramadool, morfiin, Parkinsoni tõve ravimid, mõned antidepressandid. Sel juhul peab ravi määranud arstiga konsulteerima, mitte omal algatusel ravi katkestama.