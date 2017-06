Vana mööbel saab puhastamisega värske ilme

„Vana mööblieseme veega puhastamine on selle värskendamise esimene samm,” ütleb mööblirestauraator Tõnu Vainküla. Nimelt veega puhastamine, mitte pesemine.

Määrdunud puitmööbli võib tema sõnul üle käia kerge pesuvahendi ja veega. Õrnalt käsnaga niisutades ja õrnalt nühkides. Kõige neutraalsem pesuvahend on vette lahustatav tavaline pruun majapidamisseep. Eseme niisutamisega saab spoonitud asjal kindlaks teha ka parandamist vajavad kohad. Selleks tuleb ese kergelt märjaks teha ja mõneks ajaks seisma jätta. „Parandust vajavad kohad hakkavad kindlasti spooni kergitama või punnitama,” õpetab restauraator.

Tugevad plekid tahavad keemiat

„Kui plekid mööbli pinnal on tugevamad, tuleb siiski keemiat kasutada. Näiteks lakitud poleeritud pindu võib puhastada poleeri puhastusvahendiga Carnosol. Tugevalt siiski hõõruda ei tohi – see rikub vana viimistlust. Kui poleervahendist pole abi, tuleb kasutada kangemat kraami – tehnilises piirituses väga õrnalt niisutatud puhast lappi, soovitatavalt valget, et oleks näha, kas ja kui intensiivselt mustust eralduma hakkab. Vatti kasutada ei tasu, sest sellest eralduvad ebemed võivad pinnale kleepuda,” juhendab Tõnu Vainküla.

Jälle tuleb lapp teha vaid kergelt niiskeks, mitte märjaks. „Mitte mingil juhul ei tohi midagi mööda mööblieset alla voolata!” hoiatab restauraator. „Ühtlase tulemuse saamiseks võib kogu eseme kergelt piiritusega üle hõõruda. Kui aga lisaks plekkidele on mööblitükil hulga kriime, tuleb sellegipoolest pind üle lihvida.”