Logisev tool, terav kööginuga ja kõhukinnisus

Maailm muutus kiireks siis, kui sai tähtsaks minuti täpsusega kella vaadata. Ajataju on elukaare eri etappidel isesugune. Lapsele tundub aeg lõpmatuna, sest kogu aeg peab midagi ootama. Noortel on ühelt poolt kogu aeg kiire, kõike peab saama kogeda ja kohe. Teiselt poolt tundub, et elu on lõpmatult pikk ja aega on ees veel rohkem kui küll. Keskeas tekib arusaam ka enda surelikkusest ja paratamatust ajapiirangust, mis sunnib eesmärke kohendama. Vanas eas tuleb hirm aja kadumise ees ning hakatakse olevikku kõrgelt hindama. Miks lippab aeg eri vanuses erinevalt kirjutab ajakirja 60+ juuninumbris psühholoog Toivo Niiberg.

Äratundmine, et nüüd on tagumine aeg töökohta vahetada, võib saabuda ka pärast 30aastast töötamist samal ametikohal. Ka pärast 50. eluaastat ei pea töökoha vahetamist kartma. Kas 60+ töötaja on ettevõttesse oodatud? Milliseid ametikohti talle pakkuda on? Kas vanuses 65+ on üldse kasulik töötada, vastavad ajakirja 60+ juuninumbris Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang, Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Järva Tarbijate Ühistu Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts. Oma töökohavahetuse loo räägib endine lüpsja Tatjana Mere, kelle päevad mööduvad nüüd veoki rooli keerates.

Dementsete eakate hooldus on keeruline ja kallis, aga riiklik strateegia heade lahenduste pakkumiseks puudub. Ida-Virumaal on 18 üldhooldekodu, kuid vaid üksikutes on dementsetele eraldi osakond. Ülejäänute seas on neid, kes keelduvad tülikatest elanikest, võtavad neid ainult lamavana või püüavad teiste klientide sekka sobitada ka selliseid, kel jalad all, kuid mõistus kadunud. Millest sõltub pakutav ja mis teeb dementsete inimeste hoolduse kalliks, analüüsivad värskes 60+ numbris Ida-Virumaa kandi inimesed, Alutaguse hoolekeskuse dementsete osakonna töötaja Tiina Mets, huvijuht Riina Gunt, Avinurme valla sotsiaalnõunik Tiina Tuur, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja paljud teised.

60+ juuninumber on võtnud vaatluse alla erinevad kööginoad ja selle, kuidas saada nuga teravaks. Milline nuga valida, millised on vanad ja läbiproovitud noa tervitamise võtted ja kas niinimetatud iseterituvad noad ei vajagi teritamist, räägivad värskes 60+ numbris restoranis Leib Resto & Aed töötav kokk Marko Luik ja köögitarbeid müüva Dieta müügikonsultant Lemme Kuub,

Olümpiavõitja Erki Nool on öelnud, et tervisesportlasele on kõige raskem distants diivanilt välisukseni. Just mugavus oma koduseinte vahel sportida on üks paljudest eelistest, mida kodune võimlemine seeniorile pakub. Milliseid kodus võimlemise plusse veel on, räägivad perearst Eero Merilind, Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeut Katre Lust-Mardna, Ida-Tallinna Keskhaigla I Taastusraviosakonna juhataja Annely Teder-Braschinsky, psühholoogid Ann-Liis Ojamets ja Helena Ehrenbusch. Ajakirja 60+ juuninumbris on ära toodud hulk spetsiaalseid harjutusi rühi korrigeerimiseks, lihaste tugevdamiseks, hüppeliigeste liikuvuseks ja tasakaalu arendamiseks.

Köögikülgede autor Sirje Rekkor kirjutab sellest, et jaanilaupäeval lõket tehes tasuks iidne varahva söögivalmistamise viis ehk tuhas küpsetamine taas meelde tuletada. 60+ juuninumbris tuleb juttu suvisest köögist ehk sellest, kuidas kehale kergemat kinnitust anda. Loomulikult ei puudu 60+ juuninumbristg ka retseptid.

60+ juuninumbris kirjutab Benu proviisor Margot Lehari kõhukinnisusest ja selle põhjustest. Tea Raidsalu toob ära kavalad nipid, mis muudavad suvepeo mõnusaks.

Ajakirjas 60+ on ka kolumn ja suur ristsõna.