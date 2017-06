Sõidukijuhtide teadlikkus alkoholi toime kohta on madal

2016. aastal toimus Eestis 165 liiklusõnnetust joobes juhi osalusel, kus hukkus 7 ja sai vigastada 216 inimest. ,,Uuringud näitavad, et Eesti elanikud peavad joobes juhtimist väga tõsiseks liiklusohuks, kuid paradoksaalsel kombel on liiklejate teadlikkus alkoholi mõjust suhteliselt madal,“ kirjeldab Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand olukorda. ,,Inimesed alahindavad alkoholi toimet ning sõidukijuhid ei adu, et juba 0,2 mg/g alkoholi veres ehk pokaal veini või väike pudel õlut mõjutab juhtimisvõtteid. 0,5-promillise joobe puhul kasvab fataalsesse liiklusõnnetusse sattumise risk autojuhil kaine juhiga võrreldes juba viis korda.“

Sõidukijuhid ei ole ka teadlikud, kui palju aega kulub täielikuks kainenemiseks ning ekslikult usutakse, et inimene saab seda protsessi kiirendada. 95% alkoholist väljub organismist valdavalt tänu maksa tööle, nii et näiteks värske õhk, külm dušš või kohvi joomine ei kiirenda tegelikkuses kainenemist. Kainenemise kiirus oleneb näiteks kehakaalust, pikkusest, tervislikust seisundist, füüsilistest eripäradest ning kui palju on enne alkoholi tarbimist söödud.

PPA juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul põrkavad politseinikud ikka ja jälle kokku alkoholi puudutavate eksiarvamustega. „Suur osa inimesi teab, kuidas alkohol kehale mõjub. Kuid on ka neid, kes ei mõtle, et kiiresti verre imenduv alkohol kaob sealt aeglaselt,“ ütles Tikerpe. Ta soovitab, et isegi siis, kui tarbitakse väikeses koguse alkoholi, tuleks kohe loobuda mõttest hiljem rooli istuda. „Joodud koguste ja tarvitamisest möödunud aja jälgimine ei pruugi olla täpne ning inimene võib enda teadmata joobununa autot juhtida,“ rääkis Tikerpe.

Maanteeameti tellitud uuringu ,,Sõiduki juhtimine alkoholi ja narkootikumide mõju all“ kohaselt on ligi 8% Eesti elanikest juhtinud sõidukit olles alko- või narkojoobes. Probleemi tõsidusele viitab ka asjaolu, et Politsei- ja Piirivalveamet tuvastas 2016. aastal meie teedel 7326 alkoholi piirmäära ületanud ja joobes juhti, mis on keskmiselt 20 juhti päevas. Möödunud aasta kõigist liiklusreeglite eiramistest oli 7% mootorsõiduki juhtimine alkoholi mõju all.

Kampaania raames toimuvad 9. juunil infopäevad Tallinnas Haabersti Rimi, Tartus Lõunakeskuse, Pärnus Kaubamajaka ning Rakveres Põhjakeskuse ees. Inimestel on võimalik katsetada alkokalkulaatorit, uurida alkomüütide vettpidavust ja testida väsimusprille. Maanteeameti joobes juhtimise vastane kampaania ,,Ka vähe on liiga palju“ kestab 4. juulini ning keskendub nulltolerantsile alkoholijoobe tunnustega rooli minemisele.