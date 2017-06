Puust ja punaseks: mis vahe on ravimitel ja toidulisanditel?

Ehkki toidulisandid ja ravimid võivad olla väliselt sarnased, on need siiski erineva eesmärgiga tooted. Peamine erinevus ravimi ja toidulisandi vahel on see, et ravim on mõeldud haiguste ravimiseks ning toidulisand toetamaks inimest, kui toidust ei omastata või jääb puudu vajalik hulk elutähtsaid vitamiine ja mineraalaineid.

„Ravimi infoleht peab andma info, millise tervisemure raviks seda ravimit kasutada tuleb ning millised võivad olla tekkivad koos- ja kõrvaltoimed. Kuid toidulisandi pakend ei tohi sisaldada teavet toote ravimiomaduste, haiguste ennetamise ning leevendamise kohta, sest seda ei toeta ega kinnita kliinilised uuringud,“ selgitas Israel.

Toidulisandite hulka kuuluvad näiteks osad vitamiinid, mineraalained, taimede värsked või kuivatatud osad, aminohapped, asendamatud rasvhapped, kiudained, taimsed ning loomsed ekstraktid.

Samas kuuluvad osad vitamiinid ka ravimite hulka, sest kui tootes oleva vitamiini sisaldus ületab konkreetses riigis kehtestatud ööpäevase vajaliku koguse, on tegu ravimiga. Seetõttu on hea alati enne otsuse tegemist konsulteerida apteekriga, kes vastavalt inimese vajadustele sobiliku valiku aitab teha.

Kuna ravimi õige kasutamine vajab eelnevalt asjatundjaga konsulteerimist, tohivad ravimeid müüa vaid apteekides töötavad farmatseutilise eriharidusega spetsialistid. Toidulisandeid kohtame lisaks apteekidele aga ka jaekabanduses.