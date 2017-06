Uhhaameistrid võtsid mõõtu

Häädemeeste huvikeskuse juhataja ja festivali üks korraldajaid Anneli Lehtla teavitas, et 164 häält kogunud Mardi Metsatalu järel jäi teiseks lätlaste võistkond 125 ja kolmandaks tuli kohalik Suurküla esindus 85 häälega. Häädemeeste seltsimajas olid noorte omaalgatusliku fotostuudio esimesed modellid kohaliku kooli neljanda klassi õpilased, kes esinesid arvukale publikule ja lähevad suvel pealinna laste ja noorte tantsupeole.

Vladislav Koržets jagas autogramme ja õpetas huvilisi ahvenasuppi keetma. / Gertrud Alatare

Piirkonna tuntuima suurürituse teema oli tänavu rannakalandus. Seepärast sisustasid Märt Kose ja Jüri Looring oma stuudio veealuse maailmana nii, et pildistatava kohale jäi kummipaat, selja taha kalavõrgud ja muudki nii ajaloolised kui tänapäevased kalapüügivahendid.

Tuntud telenägu, humorist, kirjanik ja kalandushuviline Vladislav Koržets sattus kohe huviorbiiti, tema suurde kalaraamatusse autogrammi ootajatest tekkis pisuke järjekord, kui Häädemeeste vallavanem Magnus Mõttus festivali peakülalist kätles.

“Võtsin kutse siia festivalile rõõmuga vastu: see on ju vahva värk, kui räägime oma kalast, tema püügist ja probleemidest, aga ka toitudest, mida on võimalik kalast valmistada,” seletas Koržets. “Oleme justkui mererahvas, aga kalasööma komme, tava ja harjumus on kesine. Jaa, siin rannaäärsel rahval on see täiesti olemas, aga Eestis laias laastus üsna õbluke.”

Koržetsi õppeköögis valmis kalasupp ahvenast.

Käsitöö, küpsetiste, suitsutatud ja marineeritud kalaga kauplejaid jätkus platsile ja tee äärde. Istikute pakkujatelt näis minevaim kaup olevat tomatitaimed. Melu soosis kuiv ja päikeseline ilm.