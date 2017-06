Kalateadlased said korraliku välibaasi

Mereinstituudil on lisaks Käsmus asuvale Soome lahe välibaasile sellesarnane ka Saaremaal ja Pärnus.

“Kõik välitööd, mis meil kalaga või merebioloogiaga seotud Soome lahe ääres, saame siin ära teha,” ütles instituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna juhataja Markus Vetemaa.

Ilusas kohas asuv hoone oli enne siseministeeriumi valduses ning ülikooli teadlased käisid seal toimetamas poolte kokkuleppel. Vana hoone tingimused polnud aga kiita ja kogu ettevõtmine põhines suuresti entusiasmil. Teadustööd tehes tuli elada telkides või käia Rakverest hotellist. Nüüd saab vajadusel seal ka külmal ajal pidevalt kohapeal olla.

Lisaks laborile, kus tehakse analüüse, on hoones suur kööktuba, samuti saun-riidekuivatusruum ja magamiskohad. Kõrval asub paadi- ja võrgukuur, mida kasutatakse kalaanalüüsi läbiviimiseks.

“2012. aastal anti meile kasutusleping, aga töid tegime siin juba alates 1997. aastast,” lisas mereinstituudi direktor Toomas Saat. “Seireread on juba 20 aasta pikkused ja nende väärtus kasvab iga aastaga,” lisas ta.

Läinud reedel tutvustati valminud hooneid ja oma tööd kõikidele huvilistele, loomulikult pakuti ka kalasuppi ja muuseas näidati sellist võõrliiki nagu ümarmudil. Välibaasi hoone sai moodsama ilme ja sisu keskkonnainvesteeringute keskuse toel. Suur pluss on instituudi teadurite sõnul ka meremuuseumi naabrusel, sest üheskoos saavad nad anda mereharidust Käsmut külastavatele noortele.

Markus Vetemaa sõnul võiks ta tundide kaupa rääkida sellest, millega teadlased seal tegelevad, kuid põhiliselt on välibaasi näol tegu kohaga, kus saab seirata merekeskkonna pikaajalisi muutusi, samuti on Käsmu nüüd baasiks Soome lahte voolavate lõheliste jõgede regulaarsetele uuringutele, mille tegemiseks tuli varem Tallinna vahet sõita. Lisaks kalauuringutele on lähedal Mohni saare rannavetes ka merebioloogide transektid, mille kaudu jälgitakse muutusi taimestikus ja põhjaloomastikus.

Sageli on töödesse kaasatud ka tudengid ja kraadiõppurid. Samuti tehakse rahvusvahelist koostööd, mais käisid Käsmus Poola ja Soome ihtüoloogid, kellega interkalibreeriti lõhejõgede uuringute metoodikat.

Markus Vetemaa pole nõus väitega, et kala jääb Soome lahes vähemaks. “Oleneb liigist,” ütles ta, täpsustades, et lõhe ja meriforelliga on olukord palju parem, samal ajal on näiteks merisiia varud jäänud väga väikeseks. Viimase põhjuseks on merekeskkonna eutrofeerumine ehk vetikate vohamine, mis tekib inimtegevuse tagajärjel, täpsemalt – liiga suurest reostuskoormusest.

Kuigi mere olukord on läinud palju paremaks – seda näitab kasvõi hüljeste ja kotkaste arvu tõus –, on Läänemere puhul tegu ikka veel ühe kõige saastatuma merega maailmas.