Eesti Raudtee teeb liiklusinfo edastamisel sammu 21. sajandisse

"Esimeses etapis oleme varustanud infotabloode süsteemi ja digiekraanidega kõik Tallinn-Balti jaama teed. Täiendavalt paigaldatakse suuremõõtmelised ekraanid Balti jaamas asuvate hoonete seintele, mis hakkavad kuvama www.peatus.ee vahendusel väljuvate ja saabuvate reiside infot," kommenteeris muudatust Eesti Raudtee tehnoloogia juht Erki Kimber. Tema sõnul paigaldatakse lähitulevikus sellega kaasnevalt ka uus heliteavituste süsteem.

Selle aasta jooksul saavad tabloodega varustatud veel mitmed üle Eesti asuvad jaamad ja peatused, mis saavad toetust 2014-2020 perioodi struktuuritoetuste meetmest „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine“. Esimeses etapis paigaldatakse peatuskohtadesse 20 digiekraanidega varustatud vandaalikindlates korpustes infotablood, kokku 13 omavalitsuses väljaspool Tallinna.

„Selge ja ajakohase info jagamine reisijatele on meie jaoks äärmiselt oluline ning uuenenud infotabloode süsteem aitab sellele kindlasti kaasa,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Kui vanad tablood kuvasid üksnes järgmisena väljuva rongi sihtkohta ja kellaaega, siis uus tabloo võimaldab näidata kahte samaaegselt kokkuliidetuna väljuvat rongi või ka lühikese vahega samalt teelt väljuvat mõlemat rongi ning lisada vajadusel tabloode lühikesi selgitavaid kommentaare. See on kindlasti senise süsteemiga võrreldes samm edasi.“

Eesti Raudtee vabandab võimalike ebamugavuste pärast, mis võivad tekkida seoses uue süsteemi rakendamisega.