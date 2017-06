Päike, liiv ja niiskus ehk kuidas suvel kaitsta oma telefoni?

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul ei saa me ka suvistes tegevustes läbi ilma nutiseadmeteta, sest need aitavad meil lähedastega ühenduses olla, mälestusi jäädvustada ning pakuvad meelelahutust, nagu filmid ja raamatud.

„Suvi on nutiseadmetele üks raskemaid perioode, sest kuumus, niiskus, liiv ja aktiivne elustiil kahjustavad seadmeid rohkem, kui seda arvata oskame. Pidev temperatuuride kõikumine rikub telefoni kõige rohkem,“ rääkis Seema.

Ta lisas: „Suveperioodil kasvab hüppeliselt nutiseadme kahjustuste ja õnnetusjuhtumite arv. Neid annaks vältida, kui oma seadet kaitsta ja õigesti kasutada.“ Tele2 müügi- ja turundusdirektor annab nõu, kuidas nutitelefoni eest suvekuudel hoolitseda nii, et see oleks elujõuline ka sügisel.

Hoia oma nutiseade jahedas

Kui ilm läheb soojemaks, siis suureneb ka ülekuumenemise oht. Sageli jäetakse telefonid välja päikse kätte, kui grillitakse või päikest võetakse. See on telefoni jaoks suur oht, sest ülekuumenemine põhjustab suuri kahjustusi. Kõige rohkem lõhub ülekuumenemine ekraane, sest vedelkristall paisub ja surve tagajärjel võib telefoni ekraan mõraneda. Pärast seda aitab ainult ekraanivahetus, mis on üks kallimaid remonditöid. Ka aku võib kuumaga paisuda. See ei tähenda, et ainult telefoni aku tuleb vahetada, vaid surve võib kahjustada ka telefoni teisi osi.

Sageli jäetakse suvel telefon autosse, kas istme peale või kindalaekasse. Päikse käes tõuseb temperatuur autos väga kõrgeks ning autosse istudes pannakse esimese asjana konditsioneer kõige jahedamale temperatuurile. See omakorda võib tekitada kondensvett ning seade võib saada niiskuskahjustuse. Vältige järske temperatuuri kõikumisi.

Kaitse telefoni liiva eest

Igal seadmel on avaused, nagu laadimis- ja kõrvaklappide pesad, mikrofoni- ja kõlariaugud. Kui te võtate oma seadme randa kaasa, siis pisikesed liivaterad lähevad seadme avaustesse ning tekitavad kaose telefoni sees. Lisaks võivad liivaterad kraapida telefoni korpust ja ekraani. Kui tahta seadet randa võtta, tuleks kasutada korralikult suletud ümbrist.

Hoia oma seadmed veest eemal

Suvel on sagedased õnnetused – seade kukub järve, merre, basseini või porilompi. See on telefonile hävituslik. Mereäärsed selfid tekitavad küll kadedust, kuid isegi väike kogus vett võib seadme rikkuda. Soolane merevesi soodustab roostetamist, mille tõttu telefoni eluiga lüheneb märgatavalt. Niiskus võib kahjustada ekraani, akut, pesasid ja halvimal juhul ka telefoni emaplaati. Kui on soov veekogu ääres telefoni kasutada, siis on mõistlik soetada veekindel ümbris.

Kas su telefon on tõesti veekindel?

Nutitelefonide uued lipulaevad on tihtipeale vee- ja tolmukindlad, aga siiski tasub üle täpsustada, kas telefoniga võib vette minna. Enamik seadmetest on pigem pritsme- kui veekindlad ja ei talu soolast vett. Paljud tootjad viitavad, et nende seade on veekindel 30 minutit 1,5 meetri sügavusel magevees. Seega, tasuks enne vettehüppeid täpsustada oma nutiseadme tehnilisi andmeid.

Sportides ole ettevaatlik

Sportides ei tasu telefoni jätta taskusse, sest sealt võib seade välja kukkuda ja saada vigastusi. Kõige turvalisem oleks kasutada sportimiseks mõeldud mobiilikotti, mis kinnitub õlavarre ümber. Lisaks tasub enne telefoni kasutamist kuivatada ka oma higised käed, et telefon maha ei libiseks või niiskuskahjustust ei saaks.

Liigne telefoni kasutamine võib viia ülekuumenemiseni

Rohkeid rakendusi telefonis korraga lahti hoides läheb see aina kuumemaks. Mida soojemaks läheb väline õhutemperatuur, seda kõrgemaks tõuseb telefoni sisetemperatuur, mille tagajärjel võib aku paisuda ja ekraan mõraneda. Soovituslik on rakendused, mida ei vajata, kinni panna ja lasta telefonil iga tunni järel pisut jahtuda.

Kaitse oma telefoni

Enne puhkusele minekut on mõistlik oma telefonile soetada kaitsev lisavarustus. Ekraani kriimude ja mõrade vältimiseks tuleks hankida spetsiaalne kaitseklaas. Telefoni korpust kaitseb kvaliteetne ümbris, viimane aitab vältida ka tolmu- ja niiskuskahjustusi. Suvel võiks eelistada pigem heledaid ümbriseid, mis kaitsevad ülekuumenemise eest.