Õppinud mehed ei lase punasel kukel katusel laulda

Hooletu suitsetamine oli kogu aeg murekoht. Ühe näite, millist pahandust võib teha maha visatud põlev koni, pakkus 1979. aasta 25. mai, mil Vana-Võidus viskas keegi selle bussiootekoja taha. Ehitis süttis, tugev tuul kandis tule lähedal asuvate kuurideni ja ka need läksid põlema. Paraku ei olnud seegi veel kõik. Süttisid veel hobusetall, ait-kuivati ja kaks elumaja. Ohus oli ka tehnikumihoone.

Viljandi tuletõrjujatele tulid appi kolleegid Tartumaalt. Tuli õnnestus maha suruda, ent tall, kuur, bussiootekoda, ait-kuivati ja üks elamu põlesid maani maha. Kahju oli ligi 100 000 rubla.

«Eks nüüdseks ole tehnika muidugi arenenud ja teinud elu märksa lihtsamaks,» mõtiskleb Jüri Soovik. «Tänapäeval on nii kodudesse kui asutustesse palju juurde tulnud tulekahju avastamise seadmeid ning need on ka kohustuslikud. Vanasti ehitati põhiliselt puidust, kivist, savist ja krohvist, nüüd on juba ehitades võimalik kasutada selliseid materjale, et kui tulekahju peakski tekkima, suudavad need seda kinni hoida.»

Kui võrrelda tuletõrjujate elu enne ja praegu, siis Sooviku sõnul on vahe nagu ööl ja päeval. «Kui varem oli tuletõrjeauto lihtsalt tuletõrjeauto, kus oligi peal vesi ja muud suurt midagi, kui kirves ja labidas välja arvata, siis nüüd on meie käsutuses sellised autod, millega saab igasuguseid päästetöid teha,» nendib ta. «Varustus on väga hea, tehniliste vahendite areng on elu kergemaks teinud. Praegu ei ole päästjate töö ainult tule kustutamine. Juurde on tulnud liiklusõnnetustel abistamine, veepääste, keskkonnareostuste tõrjumine ja muudki. Kui vaja, toome ka kassi puu otsast alla. Me ise ütleme selle kohta nii, et kõik on ju elusolendid ning kui on vaja appi minna, siis läheme.»