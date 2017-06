Lehekuu oli viimase 63 aasta kõige kuivem

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam mõõtis möödunud kuul sademeid 14 millimeetrit, samas kui aastakümnete jooksul on normiks kujunenud 48 millimeetrit.

«1906. aastast – mõni aasta on küll pikas vaatlusreas puudu – on tänavune mai üks kuivemaid,» lausus ta. «Veel kuivem oli 1947. aasta mai, mil Viljandis sadas 3,8 millimeetrit, ja 1954. aasta mai, kui sademete summa oli 11,5 millimeetrit. Tänavune mai on seega sademete nappuse poolest kolmas.»

Mujal Eestis sadas kõige vähem Toomal ja kõige rohkem Tõraveres, vastavalt 4,8 ja 28,4 millimeetrit. Oli ka äikest, mida märkis Tõravere jaam 29. mail.

Ehkki sademeid nappis kogu Eestis, langes lisaks vihmale mitmel pool lund. Loodla andmeil fikseerisid ilmajaamad lund ja lörtsi 8.–11. maini. Sealjuures ei tulnud põgusalt valgeid helbeid, vaid isegi maa sai valgeks. Esialgsetel andmetel oli lumikate kõige paksem, 5 sentimeetrit, Saaremaal Uue-Lõve hüdromeetriajaamas 9. mai hommikul. Päeva jooksul see küll sulas.

Mai keskmiseks õhutemperatuuriks arvutas Viljandi ilmajaam 10,3 kraadi ehk normist täpselt pügala võrra vähem.

Viimase kevadkuu kõige soojem päev oli 19. mail, kui Viljandis kerkis õhutemperatuur 26,8 kraadini. Eesti äärmuse fikseeris samal päeval Tiirikoja jaam: 27,1 kraadi.

Kõige külmem oli Viljandis 9. mail, mil õhutemperatuur alanes –3,4 kraadini. Mujal Eestis oli kõige jahedam 10. mail, kui Kuusiku jaam mõõtis –6,7 kraadi. See on ühtlasi ka uus Kuusiku maikuu külmarekord.

Tugevaim tuulepuhang küündis Viljandis 16,7 meetrini sekundis 28. mail. Kümne meetrini sekundis või üle selle ulatusid puhangud kokku kuuel päeval.

Viljandi ilmajaama andur fikseeris lehekuul päikesepaistet 308,8 tundi. Eesti keskmine näitaja oli 323,2 tundi, samas kui norm olnuks 276 tundi.