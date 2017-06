Vana vaksal ärkab tasapisi unest

Tamsalu viimatise kasutuses olnud vaksali läheduses asub ka jaamahoone, mida elanikud vanaks rongijaamaks nimetavad. Seda maja tuntakse ka kui endise kitsarööpmelise raudtee jaamahoonet. Maja valmis ja oli raudteehoonena kasutusel küll juba üleeelmise sajandi lõpus, enne Türi–Tamsalu kitsarööpmelise raudtee avamist 1900. aastal.

Jaamahoone on kehvas korras, aastaid tühjana seisnud ja lagunenud. Seal on olnud ka mitu põlengut. Hiljuti sai varemgi eraomanduses olnud hoone uue omaniku ning selle ümbrus sai mai alguses talgukorras kenamaks. Korralikult suleti ka hoone sissepääsud.

Omanik Signe Piirsalu rääkis, et nad kaasaga avastasid, et objekt on väga soodsalt müügis. “Raplas toimunud oksjonil selgus, et olime ainsad pakkujad,” kõneles ta.

Signe Piirsalu sõnul osteti raudteejaam eelkõige seepärast, et tegemist on ajaloolise väärtusega objektiga, millel on kohalikele inimestele emotsionaalne tähtsus.

Ta ütles, et hoone rekonstrueerimiseks Eesti sajandaks sünnipäevaks võimekust ei ole, kuid jõudumööda tahetakse see siiski atraktiivsemaks kohaks muuta.

Nii tekkis mõte kunagine jaam, mis jääb ka rajatava esindustammiku lähedusse, koostöös kooliga esmalt rõõmsamaks muuta: katta aknaavad laste joonistustega. Tamsalu gümnaasiumile mõte meeldis.

Eile hommikul kogunesid 1.–5. klassi õpilased, kes parajasti ekskursioonil ei olnud, kunagise raudteejaama juurde kunstipäevale. Uued omanikud olid noorte loominguliseks tegevuseks ette valmistanud sobiva suurusega aknatahvlid, hankinud pintslid, värvid ja muu tööks vajaliku.

Lapsed ise olid teinud kavandid. Reedel kanti rühmatöödena pildid aknatahvlitele.

Tamsalu gümnaasiumi klassiõpetaja Elle Nurmsalu rääkis, et kunstipäev juuni alguses on koolis juba traditsioon. Kuna seekord tuli pakkumine jaamahoone kenamaks muuta, otsustati toredas ettevõtmises kaasa lüüa. “Jätsime lastele vabaduse otsustada, millised pildid teha,” kõneles Nurmsalu.

Valmis viisteist tööd. Signe Piirsalu sõnul pandi need eile pärastlõunal akende kohtadele üles ning kõik saavad noorte kunstnike töödega tutvuda.

Juuni lõpuks paigaldatakse ka valgustus, et laste tööd pimedal ajalgi kenasti silma paistaks.