Mida arvate suhkrumaksust ja kas pooldate selle rakendamist?

Loodusteadlasena ei poolda ma toitainete maksustamist. Aga magusad joogid, mida tõesti juuakse liitrite kaupa, pole toit. Kuid vaevalt nende maksustamisest erilist tulu tõuseb.

Kuidas teile tundub, kas suhkrumaks aitab võidelda näiteks rasvumisega?

Vaevalt. Ülekaalu põhjused on mitmetahulised ja liigsöömine, ükskõik millist toitu ülemäära ka ei sööda, on üks põhjus. Arvan, et kaotavad tööstused ja kaotab kaudselt ka tervis, sest tööd ja palka jääb vähemaks.

Suhkrut lisatakse vist küll igasse toiduainesse – leivasse, piima, seda lisatakse isegi vee sisse ...

Leib ja piim kui mitmekesised toidud sisaldavad loomulikult ka suhkruid. Piimasuhkur ehk laktoos on üks piima põhiline toitaineline koostisosa. Puhas vesi ei sisalda suhkruid. Vees on ainult vähesel määral mineraalaineid. Veesse pole suhkrut vaja lisada, kui pole tegu spordijoogiga, mis peaks andma ka energiat.

Toiduainetesse lisatakse suhkrut maitse pärast. Miks on seda vaja lisada keefirisse, jogurtisse?

Kui on tegemist naturaalse keefiri või jogurtiga, siis ei ole sellesse suhkrut lisatud. Osa piimasuhkrust on piimhappebakterid ära tarvitanud, laktoosi on alles umbes pool algsest kogusest. Kui on tegemist maitsestatud piimatoodetega, siis on suhkrut lisatud koos moosiga, sest nii on maitsvam.

Kas olete nõus, et magusad tooted on nagu siirupid – jäätised ja koogid võiks olla väiksema suhkrusisaldusega?

Loomulikult.

Andke nõu, kuidas vähendada toidulaual suhkrurikaste toiduainete hulka.

Vastus on: naturaalsed piimatooted.

Suhkur - hea ja hädavajalik vaid normaalses koguses

Suhkur, üks inimese põhitoitaine, on uue kirgi kütva maksu valguses taas tähelepanu all. Loodusteadlane Tiiu-Maie Laht räägib magusast ainest, mida sama palju armastatakse kui vihatakse. Laht tuletab suhkrust rääkides meelde, et inimese ainevahetus on suhkrukeskne. “Meil on seda eluliselt vaja,” ütleb Laht. Ometi tuuakse suhkru puhul välja selle omadus tekitada sõltuvust. Lahel on vastus valmis. “Olemegi toidusõltlased.”

Käibetermin “suhkur” tähistab põhiliselt sahharoosi, aga ka teisi lihtsamaid magusaid süsivesikuid. “Süsivesikud on ained, mis koosnevad kolmest keemilisest elemendist: süsinikust, vesinikust ja hapnikust,” lausub ta.

Olulisim suhkur inimese organismis on glükoos. Kui inimesel mõõdetakse veresuhkrut, siis mõõdetakse just glükoosi hulka veres. “Glükoos on pea ainus energiaallikas ajurakkudele, punastele verelibledele ja sugurakkudele. Organism hoiab glükoosisisaldust veres stabiilsena: veresuhkru tähtsaimaks rolliks on rakkude energiaga varustamine,” ütleb Laht.

Glükoosi vajab inimene iga päev. Põhiainevahetuseks vajalikust energiast kuni 25% kulub ajule. Kui lisada punastele verelibledele vajalik glükoos, siis on inimese keskmine glükoosivajadus 150–170 grammi päevas.

“Kui oleme söönud suhkruid sisaldavat toitu, siis osa glükoosist kasutatakse rakkude varustamiseks energiaga. Ülejääk talletub maksas ja lihastes glükoosi allikana, seda saab kasutada, kui suhkrutase langeb,” räägib Laht.

Hästi toitunud inimesel on glükogeeni varuks 18–24 tunniks – maksimaalselt ööpäevaks.