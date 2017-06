Galerii: Eesti esimene infopunkt sai veerandsajaseks

Pidulikul sünnipäeval pakuti infopunkti lettidel kõigile külalistele suupisteid, kohvi ja otse loomulikult magusat sünnipäevatorti. Infopunti pikaaegsed töötajad ja asutamisega seotud isikud meenutasid asutuse sünnilugu. «Mõelda, 25 aastat tagasi ei olnud veel põhiseadust, eesti krooni ja vallad hakkasid alles tekkima,» rääkis näiteks Valgamaa arenguagentuuri juhataja Rein Org.

Infokonsultant Lea Ilpi sõnul asutati tollane turismiinfokeskus peamiselt Jaanus Raidali ja Aivar Nigoli eesvedamisel ja välisriikide eeskujul. «See oli aeg, kui Otepää mõistis, et turismindus on arendatav majandusharu. Selles suhtes oli see linn pioneer nii Tallinna kui Pärnu ees.»

Oru hinnagul on punkt üks vähestest infoga tegelevatest asutustest, kus suudetud säilitada inimlik suhtlus. «Tegelikult saaks ju selle teabe tänapäeval kätte paari klikiga. Ometigi tulevad endiselt inimesed siia, suhtlevad ja räägivad niisama juttu.»

Keskus on aja jooksul olnud erinevate ametkondade ja organisatsioonide struktuuriüksus ning mõnda aega tegutseti ka sihtasutusena. 2015. aasta aprillist koordineerib Otepää turismiinfokeskuse, Valga külastuskeskuse ja Tõrva infopunkti tööd SA Valgamaa Arenguagentuur.

Infokeskust külastab aastas orienteeruvalt 20 000 inimest, kellele jagatakse tasuta informatsiooni Otepää turismipiirkonna, Valgamaa ja kogu Eesti turismiobjektide, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse veetmise võimaluste, kultuurisündmuste, giiditeenuse osutajate ja transpordivõimaluse kohta.

Lisaks müüakse suures valikus suveniire, mitmed neist kohalike meistrite valmistatud või toodetud: sepised, keraamika, postkaardid, raamatud, puidutooted, taimeteed, seebid, mahlad, mesi. Kohalikud elanikud on turismiinfokeskuses sagedased külalised, ostetakse suveniire ja Piletilevi ning muid pileteid, tarbitakse paljundus-ja skaneerimis, samuti Cargobusi pakisaatmisteenust.