Põnev lugu muutis kausi aardeks

Vastu ei võeta katkiseid asju, millest ei anna enam midagi välja lugeda. “Me ei saa seda näitusele panna ega teada, kus see tehti. Ese peab informatiivne olema,” põhjendas Kont.

Väga suured infokandjad on fotod. Hiljuti tõi oma asju sortinud Pärnu proua peotäie pilte aastast 1929. “Väga ägedad pildid, mida meil kindlasti ei ole, Vändra laulu- ja muusikapäev,” ütles Kont.

Peavarahoidja kinnitusel võetakse fotod alati vastu, isegi siis, kui samasugune on juba olemas. “Olgu see looduse-, linna-, perepilt, tänava- või majavaade. Inimesed ei tohiks fotosid kunagi ära visata,” kõneles ta.

Dokumentide puhul võib väärtus selguda lähemal uurimisel. Üks ehitaja leidis töö käigus dokumendid märkega “Совершенно секретно”. Venekeelne toimik on hoiul muuseumi arhiivis ja ootab läbitöötamist. Dokumentidel on muuseumile väärtus, kui need puudutavad millegi loomist, asutamist või info võib hiljem kellelegi huvi pakkuda.

Siiski toovad inimesed väga sageli lähedase surma järel tema dokumendid muuseumi. Kont rääkis, et on paar kogumikku vastu võtnud, kuna need olid täiuslikud, sisaldades inimese eluaja jooksul kogunenud kõikvõimalikke pabereid-tõendeid, näiteks rattaluba, ostutšekid. “Huvitav on talletada, mis asju eri ajajärkudel nõuti või tehti. See on suur informatsioonikogum, mida võib vaja minna mõnes uurimustöös,” tõdes ta.

Kont rääkis, et talle pakutakse palju piibleid. Neid üldjuhul enam vastu ei võeta, sest kõik väljaanded on juba olemas ja piibel ei ole pärnumaalaste eluolu peegeldamise mõttes informatiivne. “Kui just pole esilehel kirjas perekonna lood või nimed või raamat pole igivana või huvitavalt kaunistatud,” tõi ta erandi.

Nõukogudeaegseid ajalehti muuseum vastu ei võta, sest need on kõigis mäluasutustes sundeksemplari kujul. Eesti Vabariigi aegse ajalehe puhul vaadatakse üle, kas see number on olemas. Kondi ütlust mööda on sõjaaegseid lehti üsna vähe säilinud ja puuduolevatest numbritest on muuseum huvitatud küll. Leidub väljaandeid, mis ilmusid vaid lühikese aja jooksul ja nende numbreid otsivad muuseumid taga.

Tihtilugu tunnevad inimesed huvi, kas vastu võetud asi pannakse kohe näitusele, ja loodavad loovutatut püsiekspositsioonis näha. Kont selgitas, et esemeid kogutakse pigem fondi. “Keegi tuleb ja uurib eset ja saab vajaliku teabe kätte,” täpsustas ta.

/ Mailiis Ollino

Muuseumis leiavad koha tillukesed vana maja pööningusoojustusest välja tulnud lastekingad. Kont rääkis, et kinga vanust näitab tikutatud tald. See on kingsepatöö, mitte vabrikutoodang.

Kont kavatseb need tillukesed jalavarjud restaureerida lasta, sest jalatseid ja muid laste asju satub muuseumisse harva. Kui lapsed välja kasvasid, anti jalatsid-riided-mänguasjad edasi ja seetõttu kanti need läbi. Vähe leidub ka meeste omi. “See on juba sadu aastaid nii, et naiste asju on rohkem, sest naistel oli harilikult rohkem riideid,” selgitas ta.