Vilkuritega buss seisab hooldekodu juures sageli

Fööniks pole erand. Pärnu kiirabil on sel aastal hooldekodudesse asja olnud 281 korral ehk keskmiselt paar korda päevas. Mujal Eestis valitseb samasugune seis. Kiirabilt on kõlanud kriitika, et hoolekandeasutustes puuduvad elementaarsedki võimalused arstiabi osutada, ja perearsti teenused pole sealsetele eakatele kättesaadavad.

Fööniksi kogemus kinnitab etteheidete paikapidavust. Juhataja Krista Nõmme kinnitusel vajavad hoolealused senisest selgelt enam perearstide tähelepanu. “On väga tublisid, kuid sageli pean mina olema see, kes ajab arsti taga,” rääkis ta. Paras peavalu on retseptiravimite hankiminegi. Selleks istub Nõmm sageli kutsuvat tooni kuulates telefoni otsas. Hooldekodusse tulles jäävad eakad harjumuse pärast oma senise perearsti nimistusse ja nii tuleb asutuse töötajail taga ajada väga erineva tööajaga tohtreid eri asulatest. “Miks ei toimi e-post või mõni elektrooniline süsteem?” küsis Nõmm.

Küsimustele on hiljuti vastama pidanud Nõmmgi. Samamoodi nagu ülejäänud maakonna hooldekodude juhid. Pärija oli terviseamet. Küsimused käisid hooldajate, ravimitega toimetamise, lamatiste, nakkuste ja probleemsete vanurite ohjes hoidmise kohta. Peale selle tegid inspektorid kontrollkäike.

Pole välistatud olukord, kus klient saab ravimeid, mida talle ei ole välja kirjutatud. Erika Reier

Nõmmel tuli visiidi järel senisest paremini korda seada ravimiruum, mis vajas rohkem süsteemi ja silte. Uuringu järgi pole ravimite hoid ja klientidele andmine teisteski hooldekodudes küllalt hästi korraldatud. Tõsisemad mured on seotud nende hooldekodudega, mis ostavad hulgifirmadest narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid. “Pole välistatud olukord, kus klient saab ravimeid, mida talle ei ole välja kirjutatud,” tõdes terviseameti järelevalveosakonna vaneminspektor Erika Reier.

Teise probleemina tõstis uuring esile lamatised, mida 90 protsendil juhtudest annaks õige toitumise ja tegutsemisega ennetada. Uuringus osales kokku 157 hooldekodu, millest kaks kolmandikku möönis, et neil on lamatistega kliente. Reier selgitas, et lamatiste ravimine väljub hooldajate pädevusest ja need kliendid vajaksid tervishoiutöötaja tähelepanu. Praegu püüab enamik hooldekodudest lamatistega hakkama saada oma personaliga, kellest üle poole on vaid kohapealse väljaõppega.

Juba need paar kitsaskohta on niivõrd tõsised, et sunnivad küsima, kas hooldekodud üldse suudavad pakkuda eakatele vajalikku hoolitsust. Reieri arvates ei saa päris nii väita, et teenus ei vasta vajadustele, kuid on näha, et lamavad ja psüühiliselt haiged käivad paljuski hooldekodudele üle jõu. See on sageli põhjus, miks kasutatakse keelatud ohjeldamist ehk inimeste kinnihoidmist, -sidumist või rahustite andmist.

Ametnike nähtu-kuuldu põhjal saab öelda, et hoolekandeasutuste tase on väga erinev. Eripalgeline olukord tuleneb asjaolust, et selle teenuse kohta ei kehti standardit. “Leidus väga ilusaid ja õdusaid hooldekodusid, kus vanurid näisid tundvat ennast väga koduselt. Samal ajal oli neid asutusi, mis vajasid kiiresti nõustamist,” võttis Reier juba eelmisest sügisest väldanud uurimise kokku.

Olukorra parandamiseks korraldas terviseamet mai alguses kaks infopäeva, kus anti konkreetseid nõuandeid ja näpunäiteid.

Samuti on oodata lisanõuete kehtestamist ja juhendeid hooldekodude töötajatele.

3 arvu: 35 hooldekodu tunnistas ohjeldamist, enamik jättis seda puudutavatele küsimustele vastamata.

Pooles hooldekodudest pole lamajatel häirenuppu.

105 hooldekodus on lamatisega kliente. Andmed: “Tervishoiuteenuste osutamine hoolekandeasutustes”. Uuringu kokkuvõte. Terviseamet 2017





Ameti ettepanek: hooldekodudelt tuleks võtta psüühikaravimite soetamise õigus

Terviseamet tegi hoolekandeasutuste uuringu kokkuvõttes ettepaneku muuta ravimiseadust nii, et hooldekodud ei saaks enam tellimislehe alusel apteekidest ega otse hulgimüügifirmadelt osta narkootilisi ega psühhotroopseid ravimeid. Ettepaneku põhjus on uuringu käigus tehtud avastus, et hooldekodudes hoitakse probleemseid kliente jätkuvalt ohjes ravimitega. Igasugune ohjeldamine hoolekandeasutustes on Eesti seadustega keelatud.

Terviseamet tegi hoolekandeasutuste uuringu kokkuvõttes ettepaneku muuta ravimiseadust nii, et hooldekodud ei saaks enam tellimislehe alusel apteekidest ega otse hulgimüügifirmadelt osta narkootilisi ega psühhotroopseid ravimeid. Ettepaneku põhjus on uuringu käigus tehtud avastus, et hooldekodudes hoitakse probleemseid kliente jätkuvalt ohjes ravimitega. Igasugune ohjeldamine hoolekandeasutustes on Eesti seadustega keelatud.