Kaarli kiriku orel saab linnalt toetust

«1923. aastal ehitatud Tallinna Kaarli kiriku Walckeri orel on tänaseni suurim orel Eestis ja omab erilist positsiooni ka laiemalt. Maailmas ei ole sellest perioodist teist terviklikult püsinud Walckeri orelit ja sel põhjusel on Kaarli kiriku orelil tähtis koht Euroopa väärtuslikemate ajalooliste orelite seas,» rääkis koguduse organist Piret Aidulo.

«Orelimäng on Kaarli koguduse jumalateenistustel saatjaks olnud juba 1863. aastast. Lisaks on orelil oluline koht erinevatel kontsertidel, seda nii suurvormide kui kammermuusika ettekandmisel.»

2016. aasta algul alustati Kaarli kirikus Eesti suurima ja Euroopa väärtuslikemate ajalooliste orelite hulka kuuluva Walceri oreli kapitaalremondiga. Remonttööd on jagatud seitsmesse etappi ja need kestavad ühtekokku kolm aastat. Tööde kogumaksumuseks on umbes 250 000 eurot ja töid teostab kohaliku orelimeistri firma Toomas Mäevali OÜ.

Möödunud aastal teostati oreli remondi kaks esimest etappi ja nende maksumus oli ligi 80 000 eurot. Ka kolmanda etapiga alustati veel eelmisel aastal ning tööd jätkuvad tänavugi.

Walckeri orel ehitati 1923. aastal Ludwigsburgis Württembergis E. F. Walcker & Co vabrikus ja kannab oopuse numbrit 2011. Noores Vabariigis oli see esimene esinduslik uus orel, mis pidi avaldama tugevat mõju kogu riigi muusikakultuurile. Instrument pidi seetõttu saama eriti suur, kõlavärvikas ja kunstiliselt parimal tasemel. Tänaseni on Tallinna Kaarli kiriku Walckeri orel suurim orel Eestis.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et tänavu tähistatakse Tallinnas, nagu mujal maailmaski 500 aasta möödumist reformatsioonist, siis on linna toetus protestantlikule pühakojale eriti kohane. «Linnal on hea meel toetada Eesti ühe suurima luterliku koguduse ja Eesti suurima oreli remonti,» sõnas Kõlvart.

«Kaarli kirik tähendab linlastele lisaks usutemplile ka vaimsuse ja kultuuri templit, kus saab hingekosutust nii traditsioonilistel jumalateenistustel kui ka suurepärastel kontsertidel. Ühtlasi annab kogudus tänuväärse panuse pealinna haridusellu, sest koguduse juures tegutseb nii lasteaed kui kool.»